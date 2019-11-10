台灣抗癌協會舉行第9屆「不倒騎士、騎出生命」，20抗癌勇者與20名家屬陪騎下，用10天時間完成單車環台1100公里壯舉，親身體驗並紀錄所走過的痕跡；10日接受台中市衛生局迎接，藉由宣導民眾多運動，一起防癌顧健康。

40位抗癌勇者及家屬，將繞行全台各縣市圓環台夢；62歲抗癌勇士張清耀現身說法，年輕時忽略定期健檢，4年前因排便習慣改變，到醫院接受健康檢查後，竟罹患大腸直腸癌第3期，最後在家人及醫療團隊鼓勵，接受治療，他直呼：「定期接受大腸癌篩檢，很重要。」。

另1名抗癌勇者林先生指出，早期有喝酒習慣，最後戒掉40幾年的菸酒，養成健康飲食及運動的習慣，數年前認識抗癌協會夥伴，開始騎單車運動，希望藉由單車環台活動，走遍台灣每一個角落，走到哪裡就要告訴大家定期篩檢重要性，養成健康生活。

台中市衛生局指出，根據國民健康署2016年癌症資料統計，每年約有1萬5000人罹患大腸癌，死亡人數約5700人；台中市2018年大腸癌篩檢人數計有13萬6746人，確診大腸癌人數321人，定期篩檢、掌握治療黃金期，治癒率及5年存活率都可逾8成5。

(中時 )