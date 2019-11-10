選戰倒數計時，國民黨總統參選人韓國瑜在不少民調上仍落後總統蔡英文，不過弔詭的是，在造勢場合上，韓蔡的民眾熱烈程度差很大，韓國瑜所到之處，韓粉經常是擠得水洩不通，而蔡英文的造勢場合卻是麥克風手撐場、遊覽車大動員，港媒《中評社》也指出，蔡英文雖民調領先，造勢組織動員人數再多，人氣熱度仍不如韓，這種弔詭現象在民進黨每場造勢場都可看到。

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