大政治大爆卦-無色覺醒》麥克風手撐場、遊覽車大動員 小英民調與造勢為何差很大？ 14:132019/11/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數計時，國民黨總統參選人韓國瑜在不少民調上仍落後總統蔡英文，不過弔詭的是，在造勢場合上，韓蔡的民眾熱烈程度差很大，韓國瑜所到之處，韓粉經常是擠得水洩不通，而蔡英文的造勢場合卻是麥克風手撐場、遊覽車大動員，港媒《中評社》也指出，蔡英文雖民調領先，造勢組織動員人數再多，人氣熱度仍不如韓，這種弔詭現象在民進黨每場造勢場都可看到。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺董良心話 放馬過來 韓應團結庶民超越藍綠 04:092019/11/06 焦點新聞 蔡總統屏東造勢 高級將領竟與綠營立委參選人同台！ 13:462019/11/06 軍事 高階將領出席民進黨造勢場 惹議 04:102019/11/07 政治要聞 國安局展示大選維安裝備 造勢將出動空拍機干擾槍 09:272019/11/07 軍事 《百貨股》momo購物網攻雙11，信義商圈造勢 11:592019/11/07 財經 大政治大爆卦-無色覺醒》施壓台肥借錢？ 綠營控韓就靠一張嘴 14:202019/11/08 政治 分析民進黨造勢場合 港媒喊這現象很弔詭！ 08:152019/11/10 政治 發通知單要成員參加小英造勢 台船工會認了！ 11:032019/11/10 政治 政治熱門新聞 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 英雄宴遭扭曲 近連戰人士批：綠營慌了手腳 - 政治 郭辦否認郭宋配 朱學恒2字怒罵 - 政治 韓國瑜到基隆拜票 她：從政17年沒看到這種景象 - 政治 韓國瑜七堵空拍影片曝光 網喊：好可怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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