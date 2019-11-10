巴西前總統魯拉前一天剛獲釋，今天便發動演說攻擊現任右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro），為貧窮巴西勞工發聲，並誓言團結左翼人士來贏得2022年總統大選。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）45分鐘的演講激發支持者熱情，內容雖廣泛，但大多聚焦於擊敗波索納洛，改善勞工階級的經濟情況。

魯拉於2003年至2010年擔任巴西總統，今天這場演講中，他把矛頭對準一連串政敵，包括波索納洛、巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）以及司法部長莫洛（Sergio Moro）等。莫洛曾任法官，最初就是他將魯拉定罪。

74歲的魯拉在工會大樓外面，向數百名穿著紅衣的支持群眾說：「我要告訴他們，我回來了！」紅色是魯拉所屬巴西工黨的顏色，而工會是魯拉早年政治發跡地。

魯拉因貪汙和洗錢罪名入獄服刑580天，巴西最高法院昨天推翻二審入獄釋憲，下令釋放魯拉。

在巴西「無前科法」（Clean Record）規定下，魯拉要到2025年才有資格出馬競選，但他的獲釋料將拉抬左派明年市政選舉的選情。

波索納洛稍早推文呼籲支持者力挺政府議程，包括嚴格撙節公共支出，他說，別讓巴西下階段復甦脫軌。

他說：「別提供彈藥給惡棍，惡棍雖暫時出獄，卻惡貫滿盈。」

(中央社)