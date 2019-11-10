國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天在台北劍潭活動中心舉辦「佳芬講堂」談教育。活動準備了特別來賓，是藝人郭子乾打扮的「韓國魚」，「韓國魚」也當場宣布，他的副手人選就是郭子乾，因為郭子乾藍綠通吃，不只模仿韓國瑜，模仿過行政院長蘇貞昌也模仿過台北市長柯文哲。

在台北舉辦的這場「佳芬講堂」準備了神祕嘉賓，最後謎底揭曉，是郭子乾模仿的韓國瑜，儘管是假的韓國瑜，但來聽講堂的民眾也相當開心，郭子乾也高喊「台灣安全，人民有錢」，接著更改良口號，喊「未來四年，美麗家園」，在場支持者彷彿看到韓本尊，也跟著高喊「未來四年，美麗家園」。

「韓國魚」也大開玩笑，談到副手話題，他說外面有人說找誰搭副手就像抓交替，抓誰誰倒楣，但他已經找好副手了，副手不會是禿頭，也會加分，那個人就是「郭子乾」，因為郭子乾藍綠通吃，藍綠政治人物都模仿過，他更直接上演模仿秀，模仿蘇貞昌、柯文哲，模仿鴻海創辦人郭台銘時，還說「今天參加活動的一人送鴻海股票一張」，逗得全場哈哈大笑。

「佳芬講堂」的主題要談的是「教育」，郭子乾也開玩笑說，她國中開始就很討厭上英文課，因為他的老師是山東人，大家都念umbrella，但是他的老師一直唸成「俺不來啦」，又讓全場哄堂大笑。

(中時 )