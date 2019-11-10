有網友PO出民進黨籍總統蔡英文的「2020蔡英文高雄競選總部大會成立」的紙本通知單，要求「台灣國際造船」的工會成員在11月16日(週六)下午3點30分，要求工會成員均到場外，還需邀攜眷屬3人參加，就算本人有事不參加也不行，還要找到代理人代替參加。對此，工會理事長黃日進今代表台船工會發出「聲明稿」指出，「基於照顧台船人的前途，本會全力支持蔡英文總統連任！」。

台灣國際造船今發出聲明稿 回應動員通知書一事，在高雄市產業總工會臉書發出聲明，全文如下：

本會自前幾屆起，每遇選舉，皆召開理監事會，決議支持人選後予以聲援！本會長期以來都是工會自主，而且經過全體理監事會成員無異議通過在案，僅限於工會幹部成員參加！

本會支持的人選不分黨派，第九屆立法委員選舉時，本會甚至決議不支持管碧玲委員，這次之所以支持蔡總統，係因為蔡英文總統上任後全力支持台船的重大建設，尤其是潛艦、風電等重大影響台船營運的業務，所以基於照顧台船人的前途，本會全力支持蔡英文總統連任！本人台船工會理事長黃日進特此聲明！

(中時電子報)