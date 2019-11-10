由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生。（吳康瑋攝）

由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生。（吳康瑋攝）

由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生。（吳康瑋攝）

由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生。（吳康瑋攝）

由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生。（吳康瑋攝）

由教育部主辦的108學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽，於7日在國立基隆海事職業學校圓滿落幕，市長林右昌特別到場鼓勵參賽的學子們，並感謝辛苦籌辦的基隆海事師生，希望藉由競賽過程讓選手及家長們對於基隆有全新的體認。他現場也特別恭喜基隆海事獲得教育部核准，即將成為海大附中，更將提升學子的升學率。

現場計有來自全國9所高中職海事水產類學校共138位選手同場較勁，除了展現學習成果，也讓各界見證技職教育最多元的面向。教育部也出面表示，競賽目的不僅提供選手驗證實力的平台，更希望藉此鼓勵選手分享自己克服挑戰的過程，讓技術型高中學生更理解如何落實所舉、重視所學，朝「學術有專攻，行行出達人」的理想前進。

承辦海事水產競賽的國教署強調，基隆海事鄰近基隆港，周邊海洋產業豐富，休間漁業發達，競賽期間也安排所有選手參訪國立海洋科技博物館，讓海事水產的青年學子認識近年海洋科學與科技的發展與應用及臺灣海洋文化，並讓選手們將海洋產業推展到國際的舞台。

基隆海事現場更安排吉祥物「海哥、水妹」與現場來賓共同為台灣的海事水產業打氣加油，基隆海事指出，校方期盼藉這個海洋水產競賽，讓台灣海產漁業發光發熱，並將台灣的海洋產業賣出去，「讓台灣發大財」。

(中時 )