狄鶯、孫鵬獨子孫安佐捲入桃色風波，日前被爆跟正妹網紅「米砂」發生關係，一度傳有親密片外流，而米砂事後澄清沒有親密片，然認了跟孫安佐有發生過關係「我們曾經打過砲，不過也就是曾經了」，然風波越演越烈，PTT又出現「[問卦] 米砂拿掉孫安佐的小孩？」為題的文章，狄鶯怒嗆是「無稽之談」揚言提告，米砂如今打破沉默，發表6聲明認了確實有墮胎一事，且公開時間軸「那段期間也只有和孫發生關係過」。

聽聞米砂墮胎傳聞，狄鶯護兒回嗆「無稽之談」並揚言提告。(中時資料照片)

孫安佐與網紅米砂的男女關係傳聞鬧得沸沸揚揚，甚至驚動狄鶯，揚言「再胡說八道我就提告」，事件延燒多日，米砂昨天在YouTube放上親自拍攝的說明影片，表示不想事情越演越烈因此發表6點聲明澄清始末，過程數度哽咽，影片一開始她即澄清墮胎一事並非自己爆出，知道此事的只有她的家人跟這位好友，而該名好友陪伴她度過痛苦低潮，好友是因為覺得她委屈才出來爆料，米砂深知對方的舉動本意是為了她，因此選擇原諒。

而針對墮胎一事，米砂親口認了「的確是有進行人工流產，也就是大家俗稱的『墮胎』」，公開的事件的完整時間軸，她表示今年4月底進行人工流產，醫師推估她懷孕時間約為3月底到4月初，而就此時間推斷「我那段時間也只有和孫安佐發生關係過，這是我可以保證的事情」，米砂也表示自己雖被稱為「老濕姬」，然其實感情方面沒那麼混亂，只要認定對方有發展可能，就會保持跟對方的單一性伴侶關係。

而外界好奇的人工流產手術證明，米砂解釋因為日前搬家大掃除，加上認為墮胎證明不是值得拿來紀念的東西，「這對我來說是一個錯誤也是一個傷害」，覺得此生不會用到，也無意拿來恐嚇人，所以把相關證明都丟了，然事情爆出後，她有向醫院詢問，院方表示可補開診斷證明，因此若孫安佐及其家人有需要，她願意提供。

米砂也對與孫安佐之間的關係與感情發展歷程做出說明，她表示事發時確實是喜歡孫安佐，不排除交往可能，然這狀況已是數月前的事情，如今兩人各有交往對象，已不想跟對方扯上關係。至於為何選擇拿掉小孩？米砂表示一來自己當時沒有育嬰計畫，加上孫安佐有了女友，「我不想生一個根本就不愛我的男人的小孩」，也表示用生孩子、驗DNA來留住對方，「也太對不起這個小生命了吧」，因此選擇人工流產。

米砂6點聲明：

1.媒體標題寫「自爆墮胎」，但文章點進去卻是「友人爆料」，爆料者非我本人，而是一位覺得我受委屈的朋友，我本人並無主動希望周刊爆料過。

2.的確有進行「人工流產（俗稱墮胎）」，從懷孕預測時間來推算，那段期間也只有和孫發生關係過。

3.拿掉小孩的原因是意外懷孕，且當時孫已經跟阿乃交往且我也已經放棄這段感情。

4.媒體故意把我IG憂鬱症文章和墮胎爆料做連結，想塑造某種故事關聯，但我的文章和此事並無任何關係。

5.有心媒體挑撥離間我們互相攻擊，在新聞出稿前向兩邊放話，並且都把爆料責任推給對方，使我們因為情緒影響而發表更多針對言論讓媒體操控文章內容。

6.「995恐嚇」發言，我並沒有指名和「孫安佐父母有關」，但媒體多次做連結。

米砂聲明影片。

(中時電子報)