新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。侯友宜強調，未來要朝向智能醫療邁進，先建構10間智能衛生所，另外設置40座全齡共融遊具公園，讓祖孫一起動健康，「顧孫也顧健康！」

「您的幸福就是我的幸福，您的快樂就是我的快樂」，侯友宜說，3年後，他也要加入老人會，很高興看到29區的長者踴躍參加運動會，參加運動會首重趣味，不必在乎輸贏；希望長者們有空就來「動健康」，多參加老人共餐活動、多到戶外運動，可結交朋友，有益身心健康。

侯友宜也宣布，建構10間智能衛生所計畫，鼓勵長者學新事物，例如要會用手機或平板電腦，市府正在推動智能衛生所及偏鄉遠距醫療，透過遠視看診等科技就能掌握長者的健康狀況，還發展無人直升機定期載送藥品給偏鄉長者。

值得一提，侯友宜、新北市議員陳錦錠、金瑞龍、社會局長張錦麗、中和區長賴俊達及台灣優質生命協會理事長向娃等與現場長者們一起跳動健康，金瑞龍則稱長者們都是「少年ㄟ，一點都不老！」

隨後，侯友宜與新北市老人福利聯盟理事長吳清同、立委林德福等以地面高爾夫球開球，宣布展開一系列的趣味競賽，包含地板槌球接力賽、趣味疊疊杯、運球蛇行、拋接球等活動，考驗團隊合作默契，長者玩得超開心。

侯友宜離去前一一繞場向29區長者致意，受到長者熱烈的歡迎，有長者搶著跟侯友宜合照，甚至有熱情阿嬤捏市長臉頰，侯都來者不拒，笑著跟長者打成一片。

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）上午前往錦和運動公園參加長青趣味運動大會，與現場逾2000名長者一起動健康。（葉書宏攝）

(中時 )