2013年，17歲田徑女將瑪莉肯(Mary Cain)刷新了美國高中800公尺紀錄，被稱為「美國最速女」。她加入運動豪門Nike的訓練營，原先以為是美夢成真，如今她卻因減重問題跟Nike鬧翻，引起媒體注意。

瑪莉肯當時加入了Nike的奧瑞岡專案(Oregon Project)，教練團清一色是男性，他們要求瑪莉肯必須減重，不斷灌輸她「體重愈輕跑得愈快」。總教練薩拉扎(Alberto Salazar)是美國長跑名人，但他卻會在公眾場合揶揄瑪莉肯的體重。結果瑪莉肯(今23歲)因為減重失敗導致停經3年，甚至憂鬱自殘。

另一位美國奧運田徑女將艾咪尤達(Amy Yoder Begley)也跳出來控訴Nike的教練，她曾被男性教練嘲弄是「起跑線上最大的屁股」。外界指責Nike默許這些行為，因為他們希望把運動女將變成模特兒，藉以賣出更多商品。

總教練薩拉扎否認一切指控，然而他自己因為涉嫌販運禁藥而陷入麻煩，遭美國體壇放逐4年，奧瑞岡專案也被終止。Nike官方聲明表示：「我們對此事極為重視，會立刻展開調查，聽取更多運動員的證詞。」

瑪莉肯的文章「我曾是美國最速女，直到我加入了Nike。」登上《紐約時報》，多家美媒報導又一次打擊了Nike的形象。Nike今年還遭到另一批女選手抗議，因為他們在女選手懷孕期間減少贊助費，最後被迫提出新政策解決。

(中時電子報)