2015年，支持者在蔡英文競選總部開張時送上小豬撲滿，希望再掀三隻小豬熱潮。（本報系資料照片/方濬哲攝）

前副總統呂秀蓮今日於台大校友會館召開座談會。呂秀蓮表示，自2010年起，蔡英文總統透過選舉補助一共拿到4億2111萬元。呂秀蓮指出，這樣的選票公費補助制度根本是劫富濟貧，應該要考慮修法。呂秀蓮說，當年曾建議把小豬捐款拿來做公益，但至今蔡英文總統一直沒有回應。

呂秀蓮指出，1989年的法律規定，所有的公職參選人，只要得票達到門檻，不論當選與否，每一票都可以拿到10元的補助，到了1994年提到高到一票補助30元。

呂秀蓮表示，蔡英文總統在2010年參選新北市長時，拿到3147萬補助，2012年選總統拿到1億8280萬元補助，2016年再度參選總統拿到2億684萬。也就是說，蔡英文總統這十年內已經透過選舉補助款領了4億2111萬元。

呂秀蓮說，蔡英文在2012選總統時，發起的三隻小豬募款活動。但呂秀蓮指出，大家都知道蔡英文很有錢，但很多捐小豬的支持者其實都沒什麼錢。呂秀蓮說，曾建議把小豬捐款捐出來，給社會上生活較為困難的人民，作為脫貧基金。

呂秀蓮說到，後來有黨內人士告知，蔡英文知道這個建議了，若要這麼做，蔡英文會自己宣布。但這麼多年過去，蔡英文也沒有宣布過要捐小豬募款。

呂秀蓮舉例並批評，蔡總統的四年任期，前兩年當總統，但後兩年都在當總統候選人。呂秀蓮說，總統應該修法只能當一任。

呂秀蓮認為，蔡英文總統已經很有錢了，其他黨的候選人也都有相當財力。呂秀蓮呼籲，這次的總統候選人不如宣示，無論當選與否，都將選舉補助款捐出做公益。

(中時 )