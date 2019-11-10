台北市長柯文哲10日陪同民眾黨立委參選人朱哲成，到通霄白沙屯拱天宮、天德宮參香，掃街拉抬聲勢，外界關心民眾黨不分區立委名單，柯受訪時賣弄關子，直說「反正公布你就知道」，並強調沒有拒絕沈富雄列不分區第1名，是沈表明無意願，但有問他進立院後，是否願意擔任總顧問。

2020選戰激烈，各政黨不分區立委名單呼之欲出，前立委沈富雄9月曾自薦願當民眾黨不分區立委第1名，不過外傳柯文哲因考慮有更好的人選而拒絕。

柯10日在拱天宮受訪時澄清「沒有拒絕沈富雄」，指出沈自薦是在郭台銘要選總統時講的，後來郭沒選上，柯沈會面後，沈已表明無意願，柯表示「沈富雄是大我20多屆的老學長，我有問他以後進立院，能不能聘他當總顧問」。

外界揣測不分區立委第1名可能是蔡壁如，柯只說「再講啦！」未正面證實，並表示不分區的安全名單很難抓，可能要最後10天才會比較準，親民黨主席宋楚瑜親征、時代力量是否分裂，都讓過5％的小黨變得很難預測，現在真的猜不準。

(中時 )