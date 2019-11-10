行政院長蘇貞昌10日至台南視察新市「南科三期預定地」看西農場，當場拍板定案，請行政院祕書長李孟諺邀集相關部會整體規畫，並請科技部結合地方，加大、加快、立刻進行。台南市長黃偉哲也表示，市府將全力配合推動，期望在中央及地方的努力下，於最短的時間內落實南科三期的擴建。

台南科學園管理局副局長鄭秀絨表示，南科三期擴建基地評估案有新市看西農場、安定南科ABC特區兩處；ABC三區都有村庄社區，土地徵收會較費時；看西農場有9成為台糖用地，又無地上物及聚落，土地取得相較單純，缺點是地勢低窪，需解決滯洪池不足的問題。

蘇貞昌表示，南科廠商入駐率達93％，在蔡總統領導下，台灣經濟大好，廠商更是不斷加碼投資，眼見南科就要爆量，擴建勢在必行，因此請科技部、內政部營建署等相關單位立刻進行，包括台糖也要加快腳步。

此外，南科園區擴大後，就業人口將從8萬人增加到10幾萬人，相關的生活機能，如學校、道路、電線、纜線、蓄水池、以及區域排水等設施都要改善，蘇貞昌也請李孟諺邀集相關部會整體規畫，並請科技部結合地方，加大、加快、立刻進行。

(中時 )