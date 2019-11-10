氣墊套圈圈。（許哲瑗攝）

攤位可免費彩繪帆布袋。（許哲瑗攝）

新北市土城區公所今在土城國小舉辦「2019土城親子同樂會」，除了規畫幼兒台哥哥姊姊帶動跳、魔術雜耍泡泡秀、扯鈴達人秀等精彩表演外，現場也擺設大型糖果氣墊溜滑梯、氣墊投籃機、彈珠台和套圈圈等遊戲器材，還有彩繪帆布袋等免費DIY可體驗，吸引不少親子前來歡度週末。

土城區公所表示，適逢不少學校期中考試結束，今在土城國小舉辦「親子同樂會」，活動規畫4大主題區，包括舞台表演、軟Q氣墊遊戲區、懷念童玩體驗區及親子DIY手作區，其中舞台表演有哥哥姊姊帶動跳、魔術雜耍泡泡秀、帽子雜耍、造型氣球等精彩表演，讓台下觀眾看得目不轉睛。

不僅台上演出精彩，台下也規畫各式攤位，親子可免費DIY彩繪手提袋、實用小鴨毛巾，並擺設氣墊糖果大型溜滑梯、氣墊籃球機、氣墊保齡球台等特色遊樂設施，還有套圈圈、釣魚池、棒球丟丟樂、射飛鏢等童玩小遊戲，讓土城國小彷彿變身小型遊樂場，孩子玩得不亦樂乎。

新北市土城區公所今在土城國小舉辦「2019土城親子同樂會」。（許哲瑗攝）

台下規畫各式攤位。（許哲瑗攝）

土城國小彷彿變身小型夜市，孩子玩得不亦樂乎。（許哲瑗攝）

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