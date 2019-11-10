國民黨總統參選人韓國瑜回到高雄，10日下午出席高雄市競選總部幹部授證大會，他呼籲黨內幹部團結，拋開小牢騷、小矛盾，依照各自責任區拉票，務必讓高雄市8席立法委員全壘打，因為這代表基層民眾對民進黨執政的不滿，若是高雄8席全上，一定轟動全台、轟動華人圈。

韓國瑜參加高雄市競選總部幹部授證大會，高市競選總部主委許崑源，顧問總團長洪俊德、後援會總會長黃啟川、競選總幹事莊啟旺，以及徐慶煌，黃柏霖，陳美雅，李雅靜，陳麗娜，王齡嬌，黃韻涵等立委參選人全部出席，僅黃昭順因為趕攤，較晚趕來，活動規畫下午3時開始，韓國瑜提早5分鐘進場，全場高喊「凍蒜」聲久久不斷。

韓國瑜說，20多天下來，大家看他有沒有更瘦、更黑、更禿了？但他強調，自己現在笑得更燦爛了，因為民眾迎接時，表情充滿期待、熱情，無法形容，這趟從屏東、澎湖、台南、嘉義、雲林、南投、基隆、桃園，聽了太多聲音，傾聽之旅感受到好多，接觸不同階層的人，真的感受到民心思變，民怨好深，好多人民過得辛苦，這感受非常強烈。

他表示，在高雄這段時間，只能靠著媒體了解，直到面對面接觸時，才發現台灣各行各業叫苦連天，這趟近20多天來，他幾乎每天想著高雄，新聞只要有高雄就要多看一下，也和3位副市長密切聯繫，他說，議會為了預算書大打出手，「看到國民黨議員劉德林滿臉出血時，我感覺臉都痛起來了，林義迪被過肩摔時，我的腰都酸了」。

韓國瑜說，大家都希望台灣過得好，最近因政治引發一連串質疑、批判，他不多贅言，但明年1月1日，包括高市8個立委提名人，選票一定要集中，立委全壘打，未來對中華民國的安定至關重要，對高雄市建設也至關重要。

他直言，黨內先進一定有不同想法，這是必然，但大家要思考，若8位能夠都當選，代表高雄民心認為一定要改變，過去給民進黨執政時間，真的不行，請他們下來再當反對黨。因為執政黨內心把執政劃上等於掠奪，這執政黨多麼可怕，眼睜睜看到民進黨貪汙腐敗、派系分贓，已讓人無法忍受，風力發電要2兆，子孫要付錢，怎麼敢推這政策？前瞻8800億，將來也是子孫要付，怎麼得了？選舉一到就開始政策買票，是違反預算法的，好多官員現在都怕得不得了，哪有這樣執政的？

韓問大家，有多久沒聽到「台灣錢淹腳目」？大多數人民沒有錢、沒有信心了，慢慢喪失對未來的希望，如果蔡總統能謙虛檢討，還是比較好的感覺，她卻說一切做得非常好，「講話講出來嚇死人，做出來笑死人」。如果蔡英文做得好，為何每到一個地方支持者反應都很冷漠？都要靠動員？因為對執政失望，這個非常明顯。

韓國瑜強調，執政黨執政3年半，大家已經看穿了，拜託高雄市所有好朋友，一定支持本黨8位候選人，根據責任區各自拉票，如果打出全壘打，代表基層民眾的吶喊，一定轟動全台灣、轟動華人圈。

(中時 )