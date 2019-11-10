西班牙今天將舉行4年來第4次大選，加泰隆尼亞獨立問題依舊牽動選情，也讓極右派民聲黨（Vox）聲勢水漲船高。

執政的社會勞工黨（PSOE）4月大選時拿到最多票數，但未能取得國會多數，也無法贏得他黨支持，代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）只得宣布再辦大選。

但民調顯示，此次選舉依舊無法打破僵局，左派或右派看來都無法在350席的國會贏得多數。

社會勞工黨預料又可斬獲最多選票，但席次會比4月拿到的123席略減，主要在野黨保守派的人民黨（Popular Party）則可望多得幾席。

但最驚人的發展或許就是民聲黨的崛起。根據最近的民調，民聲黨可能躍居第3大黨。

加泰隆尼亞問題仍是重中之重。

不到1個月前，西班牙最高法院以2017年企圖宣布獨立為由，判處9名加泰分離運動領袖長期徒刑。

判決出爐後，巴塞隆納等加泰隆尼亞城市一連數日爆發街頭示威，群眾放火焚燒路障，並朝員警丟擲石塊和汽油彈，超過600人在示威中受傷。

(中央社)