美國總統川普（Donald Trump）今天表示，和中國的貿易談判進展得「非常順利」，但協議必須是對美正確的，美國才會和中國達成協議。

在離開安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）前往阿拉巴馬州杜斯卡洛薩（Tuscaloosa）前，川普告訴記者，談判進度比他所想還來得慢，但中國比他更想達成協議。

川普說：「和中國的貿易談判正在進行，我認為很順利，假如達成我們所想要的協議，這將會是很棒的協議，但假如那不是好的協議，那我們就不會簽。」

他說：「我想敲定協議，但那必須是正確的協議。」

川普補充說：「中國非常想達成協議。」

川普表示，中國「正經歷57年來最糟的一年。他們的供應鏈全斷了，像雞蛋一樣，他們想要達成協議，或許他們必須達成協議，我不知道，我也不在乎，這一切由他們決定」。

川普表示，有不正確的報導指美國願意撤銷關稅，「有很多錯誤的報導，但你們會看到我將採取什麼行動」。

他表示，加徵關稅為美國帶來數百億美元進帳，且很快「將變成數千億美元」。

他說：「關稅方面或有分歧，但我們一向收到關稅。」

針對媒體報導，川普說，「關稅撤銷的程度並不正確」，但他並未提供進一步細節。

美、中兩國官員7日均表示，雙方同意在「第一階段」貿易協議中降低目前對彼此商品上的關稅，但這個構想引發川普政府內部某些人員的反彈。

川普9日表示他還沒有同意降低關稅，告訴記者說，「我還沒有同意任何事」。川普這番話重挫了股匯市。

(中央社)