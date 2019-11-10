港澳辦主任張曉明在解讀日前中共四中全會中的決議時提到，香港尚未完成《基本法》23條立法，這是近年來港獨運動不斷加劇的主因。而全國人大常委譚耀宗今早也在訪談中指出，香港已回歸22年，《基本法》23條立法沒有不做的道理，但在現今情勢下，23條立法更為困難，需待特區與中央政府處理。

譚耀宗表示，現況有人會對23條立法感到擔心，在反送中風波下尤其如此，但23條立法依然「不得不做」，呼籲各界多用智慧想出解決方法。他還提及，香港特首林鄭月娥已在此次風波中汲取重大教訓，在局勢平定後，林鄭將會聆聽更多社會各界意見，不會置之不理。因此呼籲示威者應思考爭取自由民主時不應影響他人。

關於駐港解放軍問題，譚耀宗則表示，目前看不到有需要中央出動解放軍，相信無論中央與特區政府都衡量過，一旦出動駐軍會引起國際關注，讓矛盾衝突升級，只有萬不得已才會做。此外，提到區議會選舉兩星期後投票，他指出，近期有議員辦事處遭受破壞、候選人因持不同意見被襲擊，呼籲社會環境盡快平靜下來，讓選民在安全情況下出來投票。

(中時 )