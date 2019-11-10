林志玲6月驚喜宣布和放浪兄弟成員AKIRA結婚，不過小倆口婚後忙於工作，婚禮沒著落，現終於確定17日將在台南舉辦婚宴，近日有網友曝光疑似她拍婚紗的側拍照，畫面唯美又甜蜜。
林志玲透露婚宴會選在台南，是希望「創造跟爸爸媽媽一樣的回憶，共築溫馨」，據悉，她們還在挑選場地，外傳台南美術館是其中之一選項，而現又有網友曝光疑似林志玲拍攝婚紗的照片，畫面中小倆口穿上「露營風情侶裝」，白襯衫搭牛仔褲，面對面坐著對視，畫面唯美又浪漫，但目前未經經紀人證實。
(中時電子報)
林志玲6月驚喜宣布和放浪兄弟成員AKIRA結婚，不過小倆口婚後忙於工作，婚禮沒著落，現終於確定17日將在台南舉辦婚宴，近日有網友曝光疑似她拍婚紗的側拍照，畫面唯美又甜蜜。
林志玲透露婚宴會選在台南，是希望「創造跟爸爸媽媽一樣的回憶，共築溫馨」，據悉，她們還在挑選場地，外傳台南美術館是其中之一選項，而現又有網友曝光疑似林志玲拍攝婚紗的照片，畫面中小倆口穿上「露營風情侶裝」，白襯衫搭牛仔褲，面對面坐著對視，畫面唯美又浪漫，但目前未經經紀人證實。
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