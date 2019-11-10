電動滑板車在地狹人稠的新加坡大受歡迎，但由於意外事故以及充電裝置引發的火災頻傳，當局不得不祭出嚴法規範，原本聲勢一飛沖天的滑板車，可能得從此踩踩煞車。

新奇的電動滑板車近來在世界各地冒出頭，但行人越來越覺得總悄悄接近的滑板車十分危險，讓當局不得不匆忙應對。

新加坡街頭隨處可見的滑板車，特別受到通勤族和送餐人員歡迎，但充電裝置引發多起火災，9月間又發生撞死年長單車族事件，頓時引來不少民怨。

上週官員宣布電動滑板車禁行人行道，違規者初期只會記警告，但1月開始，就可能面臨長達3個月的徒刑和罰金。

先前一個政府顧問小組建議採取較輕的罰則，像是強制測驗等等，因此政府宣布上述規定後讓人大吃一驚，也惹惱一些依賴電動滑板車的小市民。

每天都騎電動滑板車到商業區上班的古魯甘圖（Venkata Goruganthu）說：「這絕對是管過頭。」

「有車禍發生、有人死，難道現在我們就要禁止車輛在街上走嗎？」

這位41歲的技術人員現在得搭大眾運輸工具上班，每天通勤要花45分鐘，比原先騎滑板車多出1倍時間。

(中央社)