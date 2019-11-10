雲林海線第一選區國民黨參選人張嘉郡10日在縣長張麗善陪同下在麥寮市場拜票，鄉親熱情贈送蘿蔔、包子、粽子預祝她當選。張嘉郡說，麥寮的生活環境需要改變，機會就在明年總統統及立委選舉，自己想要什麼生活，自己用選票決定。

陪同張嘉郡掃街拜票的還有縣議員林深、林建鴻、吳蕙蘭，麥寮鄉民代表會主席韓青山、麥寮鄉農會理事長許良先、農會總幹事許浚杰等人。

張麗善表示，希望鄉親以挺她當縣長的心情，也把張嘉郡送入立法院，從鄉親握她手的力度，可以感受大家的期許。

張麗善說，雲林縣沿海偏選、困苦、資源不足，縣府需要立委幫忙向中央爭取經費來建設，特別是爭取麥寮港改制為國際商港，透過港口貿易翻轉麥寮與雲林的新城鄉發展。

張嘉郡表示，去年底的鄉長選舉，麥寮鄉失去鄉長的選擇權，明年的立委選舉的選擇權難道還要被操弄？她擔任過兩屆立委，看得到當年建設的成果。

張嘉郡說，麥寮的生活環境需要改變，機會就在明年總統統及立委選舉，自己想要什麼生活，自己用選票決定，呼籲鄉親「立委選乎張嘉郡，沿海建設一百分」。

(中時 )