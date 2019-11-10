嘉義市晨光智能發展中心連3年辦公益市集，市集有濃厚親子互動味，民眾可盡情玩賞小遊戲。（呂妍庭攝）

嘉義市晨光智能發展中心公益市集舉辦第3年，打出口碑，吸引各界人士前往參與。（呂妍庭攝）

嘉義市晨光智能發展中心公益市集舉辦第3年，打出口碑。（呂妍庭攝）

嘉義市晨光智能發展中心公益市集舉辦第3年，打出口碑。（呂妍庭攝）

嘉義市晨光智能發展中心在熱心民眾幫忙下，連續3年辦公益市集，有別一般社福單位的攤位性質商業氣息較濃厚，晨光市集主打親子牌，設攤商家多以手作文創為主，另安排親子遊戲和拍賣活動，10日吸引許多民眾攜家帶眷來挖寶，撿便宜做公益，連初次造訪的嘉義市副市長陳淑惠也駐足停留近2小時，猛誇好玩又有趣，覺得透過這種方式做公益很有意義。

晨光智能發展中心專門服務慢飛天使，目前除日照服務有78位發展遲緩兒童及身心障礙者外，早療服務更擴大到嘉縣阿里山、豐山、大埔等偏鄉，1年約服務100至120個慢飛天使，其中不乏經濟困頓的個案。

晨光中心主任姚淑芬說，3年前，有一群熱心人士因故接觸到中心，得知中心有3分之1的營運經費需靠社會大眾捐款，大家透過自身的人際網絡，開始一個拉一個，自力幫中心籌辦第1場市集，沒想到善的力量如此之大，1天就募到40多萬元，讓這群對晨光有愛的民眾決定繼續辦下去。

今天的市集依舊吸引各地民眾自發前來，連之前服務對象的家長也共襄盛舉，還有民眾一口氣就捐了10萬元，姚淑芬說，民眾的熱心與熱情，讓中心得以把服務推得更遠、更廣。

(中時 )