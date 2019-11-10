國立空中大學與台北市雙胞胎協會今天下午在新北市國立空大中學活動中心舉行「第一屆雙胞胎桌遊大賽」活動，分成幼兒組、國小組、國中以上年齡(國中到成年)，共計有62組，倆倆組隊參加，現場熱鬧非凡。

11月11日是我國的雙胞胎日，空中大學特別與雙胞胎協會舉辦有關雙（多）胞胎成長、教養、人際互動、家庭交流的活動，展現雙胞胎自助助人的力量。11月10日特別辦理桌遊大賽，邀請全國雙胞胎與家庭參加。

今天的活動，參賽者一起轉動大腦瘋桌遊，提供雙胞胎或家人間的互助合作，相互支持打氣，也透過這些互動，讓雙多胞胎在活動中，看到自己情緒變化，如何在輸贏中，能坦然面對等。

這次活動不是個人比賽，是「成雙成對桌遊比賽」，雙胞二人一組與其他三組比賽，輪流出手不論是放竹籤，不論是記憶色彩等，煞是有趣。先學習再比賽，逐步晉級。對能晉級是挑戰，但不驕傲，無法晉級，則鼓勵了解自己處理落榜的感受，下次再挑戰，不挫折。這種從實體桌遊中學習雙胞兩人的互動與和他人的人際互動。看到雙胞胎聚精會神比賽模樣，煞是可愛。

空大校長陳松柏表示，該校生科系與雙胞胎協會共同舉辦桌遊比賽，希望藉此活動能與本校鄰近中小學敦親睦鄰，並推廣生科系家庭、幼保類相關業務，未來可考慮將此活動訂為每年常態活動。

陳松柏表示，這次特別舉辦桌遊大賽，目的就在寓教於樂，能避免長期沉迷於3D產品的行為，有實體桌上遊戲與人的互動。也在桌遊互動中學習如何合作，記憶等等，也能鼓勵家長與雙胞胎，能藉由實體的桌上各種遊戲器材，競爭合作，跳脫出完3D 的手遊或網路遊戲，沒有與人接觸，沒有合宜的情緒表達，只有起紛爭時就是打打殺殺的動作。

(中時 )