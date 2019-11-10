民進黨立委參選人許淑華批民眾黨主席柯文哲想靠「藍綠不過半」的話術，誤導民眾，若因少數立委控制法案，屆時將成為「立院大怪獸」。柯文哲10日在拱天宮受訪時回嗆綠營只操作亡國，問題都不解決，反問記者「民進黨行政國會都過半，3年多來做得怎樣？」。

許淑華接受專訪時批民眾黨，只靠「討厭藍綠」當口號，缺乏核心價值，柯文哲回應時，強調民眾黨的核心價值就是科學、務實、對話、數據、效率的「國家治理」，反批民進黨執政操作「芒果乾」，訴諸統獨意識形態，所有問題都不解決。

柯文哲表示，數據面可觀察前瞻計畫的執行效率，政府錢花那麼多也沒有效果，浪費國家的錢，以前台灣名列亞洲4小龍，現在快被踢出，這才是馬上要解決的問題；針對國防自主，柯文哲提出無人載具與網軍，他分析這是便宜且可控制的強項。最後他再次呼籲，台灣要脫離藍綠，在草包與菜包之間有更好的選擇。

(中時 )