嘉義市長黃敏惠（右）率先體驗Kiosk互動機台，除與線上AI愛遊貓互動，也嘗試購買遊程票券。（呂妍庭攝）

嘉義市政府和業者攜手合作，推出「愛遊嘉義」平台，全市將有30家旅館設置Kiosk互動機台供遊客體驗。（呂妍庭攝）

嘉義市與廠商合作，選定30家飯店，打造「愛遊嘉義」平台，在旅館飯店內安裝一台Kiosk互動機台，旅客只要透過機台操作，就能取得相關旅遊資訊，10日記者會上，市長黃敏惠親自體驗智慧化旅遊的便利性，表示這項計畫串聯旅館、商圈、伴手禮和觀光產業，讓嘉義市成為全台第1個以「旅館」為據點，串聯網絡服務，導入資訊平台概念的縣市。

由經濟部工業局指導，宏麗數位創意股分有限公司、一宇橙數位設計有限公司和雷門數據服務公司聯合執行，市府推動的「打造嘉驛新平台、智慧互動新體驗」計畫正式啓動，今市府在嘉市兆品酒店舉行「愛遊嘉義」平台發表記者會，由黃敏惠率先體驗。

黃敏惠說，嘉市最適合發展無煙囪產業，所以嘉市拚經濟的重點就在觀光，「愛遊嘉義」平台串聯旅館、商圈、伴手禮及觀光產業，讓嘉市所有亮點都被看到，還有AI愛遊貓展現人情味與科技味，「唉呦！這也太讚了吧！」。

雷門總經理紀如鴻說明，「愛遊嘉義」平台集結「便利」、「智慧」、「友善」的特色，整合「吃、喝、玩、樂、購」，包含交通、住宿、餐廳、觀光、語言等細節，更創造「1體3機」服務，遊客可利用手機、電腦、Kiosk，達到資訊共享即時查詢。

一宇橙總經理張維翔指出，遊客可透過跨平台隨時搜尋、訂購及互動體驗，包括交通路線規畫、遊程介紹以及住宿方案等，讓嘉義的漫遊與體驗更easy，而活潑可愛的「愛遊貓」則運用AI語音，會講中簡體與繁體、英、日、韓等語言，再加上結合多元支付的功能，真的很便利。

市府觀光新聞處表示，參與計畫的30間旅館內都裝有一台kiosk互動機台，並由業者精心規畫主題包裝，機器提供語音服務功能，讓旅客可以很簡單的透過機台操作就能找到符合自己需求的服務。

(中時 )