舊金山巨人甲骨文球場內左、右兩側的室外牛棚，多年來釀出不少意外，基於安全考量終於動工將牛棚移到中外野牆後方。近年最知名意外就是去年自家外野手威廉森（Mac Williamson）為了接界外球，在室外牛棚區被絆倒，結果撞成腦震盪休息數月，如今巨人終於動手解決這個隱患。

巨人廢除室外牛棚，跟上其他大聯盟球場設置，將牛棚移到中外野牆後方，如此更能保證球場內場地平坦，確保球員安全。去年4月巨人外野手威廉森為了接哈波（Bryce Harper）擊出的界外球，遭隆起的室外牛棚投手丘絆倒，頭撞到牆後形成腦震盪，休息了好幾個月，當時他也說球場不應該讓球員陷入在危險中，支持改建牛棚。

巨人甲骨文球場是知名的投手天堂，因為球場形狀非常有特色，雖右外野全壘打牆較淺、不過中右外野牆深達421英尺，再加上有高牆擋著，其中一段外野被戲稱為「三壘打巷弄」(Triples Alley)，球不容易飛出場外形成全壘打，不過倒是容易形成三壘打。

如今牛棚移到外野後，雖會犧牲掉約400個外野座位，不過改建計畫中，知名的「三壘打巷弄」不會消失，外野牆僅會下降約一英尺，甲骨文球場仍會是投手天堂。

目前大聯盟僅剩運動家的奧克蘭競技場(RingCentral Coliseum)及光芒的純品康納球場(Tropicana Field)，仍是露天的場內牛棚。

(中時電子報)