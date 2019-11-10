現場的祈福活動。（漁業署提供）

張致盛與外籍漁工一同品嚐漁工家鄉味美食。（漁業署提供）

農委會漁業署、基隆市政府及基隆區漁會今天在基隆八斗子漁港辦理「關懷外籍船員暨政令宣導」園遊會活動，邀請離鄉背景的外籍船員們一同參與，讓他們有機會回味家鄉美食，並瞭解彼此文化，以促進勞資關係和諧。

漁業署表示，外籍船員來自異鄉，常常因文化、語言上的隔閡，加上對我國法令不熟悉，因此為使外籍船員瞭解自身權益，特別舉辦關懷活動。今天的園遊會在穆斯林精神導師引導外籍船員進行祈福下展開序幕，現場船員們即興表演，伴隨熟悉的音樂，場面相當熱絡。

代理署長張致盛今也參與外籍船員們的祈禱活動，一同品嚐船員的家鄉美食，而船員也藉機向張致盛表示，過去出海時護照及貴重物品都沒有地方可安置，建議可在陸上設置保管櫃，而張致盛則承諾會請漁會尋找合適安全地點設置。

園遊會期間，各機關也用機會向外籍船員進行權益保障、海洋環境保護、友善海洋等宣導，期使外籍船員遵守我國法令並瞭解自身權益，共同建立漁業資源永續利用的觀念。

此外，現場也提供簡易醫療諮詢及義剪活動，來參與的外籍船員均可領取一份由漁業署準備的權益宣導小卡、頭巾、香皂等紀念品，以體恤外籍船員長年為我國漁業的付出奉獻。

漁業署強調，外籍船員為臺灣漁業不可缺少的一環，也是良好的工作伙伴，政府將持續滾動式檢討法規及相關措施，以完善外籍船員權益保障，未來亦將持續關懷來臺灣工作之外籍船員，持續提升外籍船員工作及生活品質。

(中時 )