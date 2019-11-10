財政部統一發票盃路跑10日於台南市烏山頭水庫風景區舉行。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

財政部統一發票盃路跑10日於台南市烏山頭水庫風景區舉行。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

邁入第10年的財政部統一發票盃路跑，10日於台南市烏山頭水庫風景區舉行，上萬名民眾在財政部部長蘇建榮、合庫金控董事長雷仲達、台南市長黃偉哲鳴槍下起跑，場面十分壯觀。

財政部歷年來推廣全民運動，並藉由路跑活動募集發票幫助社福團體，每年皆報名熱烈，民眾到烏山頭水庫風景區參加路跑，除了可多運動，享受水壩勝景外，募集而來的發票全數捐贈與台南市在地的社福團體來關懷弱勢族群。

統一發票盃路跑活動全程3公里，不分年齡，民眾只需捐出今年9-11月雲端或紙本發票3張即可參加，今日活動成功募集28萬5878張統一發票，全數捐贈台南市智障者福利家長協進會、康復之友協會、癲癇之友協會、慈光心智關懷協會及腳印社區關懷協會等5個在地社福團體。

黃偉哲10日一早也到烏山頭水庫參與活動，他表示，台南市政府跟財政部的關係一直友好密切，不僅市府財稅局跟財政部國稅局合署辦公，另外，市府經發局、地政局和國庫署合作，把一些國庫署的土地，以地上權的方式標租出去，亦讓國庫進帳1億多元，期望不只統一發票盃路跑，往後中央活動能多來台南舉辦。

(中時 )