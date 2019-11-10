國民黨總統參選人韓國瑜10日下午接受媒體聯訪時，預告明天上午11點10分許，將正式向外界報告副手人選；他也再度預言，民進黨執政無能，現在只能靠著抹黑對手來搶選票，「老大哥正在睜大眼睛看，抹黑韓國瑜的5顆核彈會一顆一顆丟出來！」

韓國瑜開始受訪時，先親切向高雄記者們打招呼「好久不見，大家好」，他強調，今日回到高雄不是回防，而是根據高市黨部安排，照計畫來感謝各界對他的厚愛，也感謝市民朋友願意對國民黨提名的8名候選人給予支持。

至於之前他說民進黨像匈奴一樣掠奪，引發綠營炮轟，行政院長蘇貞昌還痛批用詞粗鄙不堪，韓國瑜強調，「匈奴說」是強烈呼籲各界重視、注意、警惕民進黨執政是否將執政跟掠奪劃上等號，如此對台灣傷害非常大，民進黨執政3年半，看得我們很傷心，相信綠軍支持者內心一定覺得受到傷害，這麼多貪汙腐敗、派系分贓、錯誤政策，特別呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚。

記者再問副手人選，韓國瑜預告，明天早上就會跟各界報告，並再度強調副手條件包括熱愛中華民國、有國際觀、能了解台灣當前發展重要需求，總統、副總統候選人都願意攜手開創美好台灣的未來，帶給國人信心。

韓國瑜也說，他知道國營事業已經發通告，凡是不參加蔡英文造勢的要請假，其實看得很清楚，民進黨執政無方，選舉一到就抹黑對手，「現在有5顆核彈在等著炸死韓國瑜，老大哥正在睜大眼睛看」，他要台灣人民拭目以待，非常精彩，抹黑韓國瑜的核彈會一顆一顆爆發。

但他說，民主政治當治理國家沒辦法時，直接抹黑對手來獲取選票，這樣是健康的嗎？還是應該好好執政讓人民幸福、百姓安居樂業來贏得選票？他希望台灣人民睜大眼睛。

(中時 )