國民黨總統參選人韓國瑜遭指在失業期間，於台北市南港購7200萬豪宅，韓辦則質疑洩漏交易資訊者背後動機，懷疑有「國家機器」介入。總統蔡英文對此表示，這講法要有證據。韓國瑜競辦副執行長孫大千則提出三點質疑，並直言這恐怕只是「國家機器」殲滅政敵的開始，一波又一波的黑韓攻勢將會陸續登場。

孫大千在臉書撰寫「這如果不是『國家機器』，難不成又是『媽祖托夢』嗎？」一文。他指出，「國家機器」把資料丟給某些媒體，藉由媒體記者有保護消息來源的責任來做為斷點，對特定對象發動攻擊。這種老掉牙的操作模式，用膝蓋都可以猜出來是怎麼一回事吧？此外，他認為，就算是媒體記者再怎麼神通廣大，有一些個人資料是根本不可能查出來，若真這麼有辦法，就應該請他們來接手國安局和調查局了吧？

孫大千也質疑，時間有沒有就這麼巧，永遠都是在選舉前夕的重要時刻，某些媒體就會針對「國家機器」鎖定的對象開始爆料，不知道有沒有人想過，平常為什麼就不爆料？

他直言，這恐怕只是「國家機器」殲滅政敵的開始，不信可以接著看下去，「這恐怕只是前菜，『國家機器』一波又一波的黑韓攻勢將會陸續登場」。

(中時電子報)