行政院長蘇貞昌10日南下替民進黨台南市立委參選人林俊憲輔選時，不僅陪同參拜選區內的鹽埕天后宮與鹽埕北極殿，還贈送簽名球棒給林象徵「強棒出擊」。蘇貞昌還批國民黨總統參選人韓國瑜一直在強調他的「一碗滷肉飯」，但如果不是民進黨政府在非洲豬瘟的努力，他連滷肉飯都沒得吃。

蘇貞昌表示，蔡政府執政以來，從基層到中央無不認真打拚，不但推出減稅方案，股市活絡長期破萬點，更吸引台商回流投資台灣破數千億，此外在農民保險、生育補助、幼兒就學補助上，也是不遺餘力。

至於在大陸非洲豬瘟的防疫工作，更是做到滴水不漏，蘇貞昌強調，韓國瑜市長一直在強調他的「一碗滷肉飯」，但若不是民進黨政府在非洲豬瘟的努力，他連滷肉飯都沒得吃，更不用說可以買7200萬的豪宅。

蘇貞昌指出，希望民進黨此次立委選舉可以打出全壘打，也希望台南的鄉親讓最認真、最骨力的林俊憲，繼續留在立法院為台南打拚。

對於蘇貞昌致贈簽名球棒，林俊憲認為，台南鄉親的支持，對他來說是鼓勵也是責任，蘇院長把重要的一棒交給他，他也會竭盡所能地拚戰這次的選舉，希望能夠回應鄉親們的熱情與院長的支持。

(中時 )