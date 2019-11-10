新加坡最遲2021年4月大選，副總理、人民行動黨第一助理祕書長王瑞杰今天強調，第4代領導團隊已意識執政權無法世襲，必須爭取人民支持，全力打造公平正義社會。

新加坡上屆大選於2015年舉行，這屆大選最遲將於2021年4月舉行，普遍預期選舉可能提前，朝野政黨均積極備戰，爭取選民支持。

執政黨今天舉行人民行動黨大會，身兼副總理與財政部長的王瑞杰上午以第一助理祕書長身分，說明第4代領導團隊需要新加坡人支持。

新加坡媒體「聯合早報」報導，這也釋放出大選即將在不久後舉行的明確信號。

王瑞杰表示，人民行動黨的政績有目共睹，也肩負推動新加坡前進的責任與使命。

他指出，身為執政黨，他們有責任確保新加坡的誠信體制，新加坡人必須相信人民行動黨員，特別是第4代領導團隊是具有誠信的。

熟悉新加坡政治發展的馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所附屬研究員區肇威告訴中央社記者，王瑞杰談話別具意義，不僅兼具提升團結執政黨員士氣，也對外界釋放出大選腳步接近的政治訊號，代表第4代領導團隊已充分準備，有信心深入基層爭取選民支持。

區肇威指出，第4代領導團隊由10名部長、5名高級政務部長和國會議長組成，第4代領導團隊將肩負接續新加坡政經發展重任，王瑞杰普遍被視為後李光耀時代的第4代領導團隊接班人。

新加坡民間相當關注第4代領導團隊何時接棒，總理李顯龍於2019年新年賀詞強調，將與其他資深部長共同協助新領導團隊接棒，共建未來。

另外，新加坡民眾對大選究竟何時舉行，仍有諸多揣測，或不排除閃電大選，其他諸如明年農曆新年前或公布財政預算案後，以及明年3月中旬到4月中旬也是外界推估可能大選的日期。

(中央社)