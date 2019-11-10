社會局長張錦麗頒發獎狀和獎品給得獎者，參賽者多為發展遲緩兒童。（許哲瑗攝）

八里愛心教養院與新北市牙醫師公會10日上午在「三峽牙仙子の家」舉辦特殊兒童及社區潔牙比賽。（許哲瑗攝）

八里愛心教養院與新北市牙醫師公會10日上午在「三峽牙仙子の家」舉辦特殊兒童及社區潔牙比賽，參賽者多為發展遲緩兒童，參賽者需先吃完黏牙餅乾後，隨著輕快的潔牙歌，以貝氏刷牙法的潔牙技巧，兩顆、兩顆慢慢刷，刷完後以牙菌斑顯示劑檢查乾淨度，最後由牙醫師評比每位小朋友分數，場面緊張又逗趣。

潔牙比賽分為自刷組、親子組、社區組等3組，盼能藉此推廣口腔衛生照護，促進口腔健康，以降低醫療需求，讓孩子擁有一口好牙，也能增進自信心，比賽結果由社會局長張錦麗頒發獎狀和獎品給得獎者。

罹患腦性麻痺的小寶在4歲時因嚴重蛀牙與牙仙子結緣，媽媽每週推著小寶遠從樹林搭乘復康巴士到牙仙子報到，但小寶一上診療台往往哭喊抗拒，甚至嘔吐，媽媽都心疼地在一旁陪伴，新北市牙醫師公會醫療團隊醫師黃淳豐及廖春美，為此想出各種方法，甚至還戴著面具學巧虎說話，藉此轉移小寶的注意力，終於逐漸協助小寶克服不適與焦慮。

黃淳豐及廖春美說，若能從小正確刷牙，照顧好牙齒，就能免去日後的治療，小寶的媽媽後來落實餐後潔牙的習慣，上了國中的小寶已經擁有一口健康的牙齒，並持續每三個月到牙仙子報到，這次小寶也參加潔牙比賽。

2位醫師也提到表示，腦性麻痺、心智障礙等特殊需求的孩子不易建立口腔照護，若長期忽略，容易造成齲齒及牙周病等，因此建議家長在三餐飯後及睡前，協助孩子確實清潔口腔，並配合牙線或牙間刷等清潔牙縫，以有效降低牙齒疾病。

社會局長張錦麗表示，「刷牙」對一般孩子而言可能比較簡單，但特殊孩子卻因認知及口腔敏感等，容易產生抗拒，新北市2009年成立「牙仙子の家」，做為特殊需求者口腔預防保健中心，以「預防勝於治療」的保健照護，提供發展遲緩、身心障礙兒童學習潔牙和自我照護。

新北市立八里愛心教養院長謝鑫敏表示，非常感謝新北市牙醫師公會長期與「牙仙子の家」合作，提供特需求孩子們定期進行口檢、洗牙、塗氟、簡易治療等，深獲家長的肯定，這項潔牙比賽也持續進行第9年。

(中時 )