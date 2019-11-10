台灣龍皇慈善會至安定區發放物資及現金，區長特致感謝狀。（安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

設籍於高雄市湖內區慈善團體送愛心不分地區，昨日至臺南安定區關懷弱勢。臺灣龍皇慈善會理事長許雲吉帶領工作人員及志工，親至到安定區公所發放收入戶及邊緣家庭每戶白米1包及現金1000元，共計98個家庭受惠，令人感受到無比的溫暖。

安定區長李佳隆亦到現場頒發感謝狀予該基金會，許雲吉表示，這次第一次來安定區發放救助現金及物資，照顧弱勢家庭一直是該會所秉持的宗旨，今後也會一直做下去。

李佳隆也誠摯感謝龍皇慈善會跨區來到安定發放物資，把愛心行善理念化為實際行動力，公私合力，造福弱勢，希望低收入戶家庭能早日離貧脫困、獨立自主。也期盼能透過這樣的互助模式，達到拋磚引玉的效果。

此次活動除了發放物資外，安定區衛生所為了把關民眾的健康，提高結核病主動發現率，減少社區疫情傳播，也配合辦理結核病篩檢胸部X光檢查。在現場民眾熱絡參與中，安定區公所更是把握機會，宣導轄內避難收容處所位置和防災觀念。

(中時 )