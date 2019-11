曾為英國搖滾樂團披頭四(The Beatles)拍攝多張經典唱片封面的著名攝影師羅伯特費里曼(Robert Freeman)7日逝世,享壽82歲。披頭四官方網站9日發表聲明公佈訃聞,但未有透露具體離世原因。

羅伯特費里曼出生於1936年,與披頭四合作之前,曾在英國媒體《星期日泰晤士報》擔任攝影記者。他的經典作品莫過於披頭四的1963年《With The Beatles》封面,該照片成功塑造披頭四的經典形象,隔年在美國推出的《Meet the Beatles!》專輯也使用他的攝影作品。羅伯特之後亦有參與《A Hard Day’s Night》、《Beatles For Sale》、《Help!》及《Rubber Soul》的唱片封面拍攝。

披頭四的77歲成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)在個人官網悼念,「他是我們在披頭四年代最喜歡的攝影師之一,為我們拍了許多具代表性的唱片封面。他除了是一位出色專業攝影師外,也是一位充滿想像力、真正原創的思想家」。他透露《Meet the Beatles!》封面很多人以為是在攝影棚精心打造,但事實上只在一間旅店走廊上,花不到半小時採天然光就拍攝完成,相當佩服他的創意和技巧。而披頭四另一成員林哥史達(Ringo Starr)也簡單表示希望羅伯特安息、一路好走。

