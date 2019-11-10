日皇德仁即位遊行今天圓滿落幕，德仁與皇后雅子搭乘Century敞篷車從皇居出發，全程以時速約10公里速度行進，夾道民眾熱情歡呼祝福，也讓兩人幾乎全程都微笑揮手致意。

德仁即位遊行「祝賀御列之儀」於日本時間下午3時登場，德仁與雅子搭乘全新訂製的日本國產豐田汽車頂級車款Century敞篷車，從皇居前往住處赤(土反)御所。車隊遊行距離約4.6公里，沿途接受夾道民眾祝福。

遊行車隊還包括皇室成員秋篠宮文仁親王夫婦及首相安倍晉三等座車，共計18輛汽車；如果加上20台警方白色重機及8台加掛邊車的重機等，車隊總計46輛，長度達400公尺。

遊行全程約30分鐘結束，過程和平圓滿，德仁與雅子座車在3時30分左右抵達赤(土反)御所門口，根據東京電視台實況轉播畫面，兩人從座車離開皇居後，手就幾乎未曾放下，持續向兩側夾道民眾揮手致意；部分區間民眾歡呼聲特別大時，兩人的笑容也明顯燦爛不少。

東京今天晴空萬里，下午2時氣溫約攝氏17.4度，德仁與雅子3時準時在皇居宮殿外車廳搭上敞篷車，隨後現場響起樂聲，敞篷車就在樂聲中緩緩離開車廳。

在皇居及赤(土反)御所會演奏祝賀德仁即位所創作的進行曲「令和」；遊行沿途10處地點將由自衛隊、警消等樂隊演奏「新．祝典進行曲」。

雅子穿著淺色長禮服，與穿著燕尾服的德仁沿途向一旁人士點頭及揮手致意。

幾分鐘後，座車在警視廳重機護衛及前方車隊引導下離開皇居，來到二重橋前。德仁與雅子面帶微笑向兩旁夾道民眾揮手致意；民眾則揮舞小面日本國旗並高聲歡呼，向兩人獻上祝福。

遊行車隊全程以約10公里速度行進，抵達赤(土反)御所時，現場樂隊也演奏進行曲歡迎，兩人在座車停妥後仍稍坐在車上等候，之後在侍從人員引導下車。

德仁與雅子下車後站在車廳前面向樂隊，聆聽演奏日本國歌；待演奏結束後，兩人向在場人士點頭致意後步入御所。

上次平成即位遊行聚集了約11萬7000人夾道祝福，這次的人數仍待警方統計。

日本產經新聞報導，許多日本民眾上午就扶老攜幼，在遊行路線旁等待。由於維安嚴格，在檢查站前等待安檢的民眾手持小面的日本國旗大排長龍，耐心地等待遊行登場。

高齡81歲的松林君枝來自滋賀縣，上午排隊等待安檢時說，雖然腰可能因為久站而疼痛，但這是唯一一次的機會了。

遊行登場後，皇居前民眾紛紛歡呼，家住東京的51歲婦人(土反)口洋子說，今天是為了欣賞雅子的美麗而來，「我覺得白色禮服相當適合雅子」。

家住橫濱市的52歲上班族村田和子說，雅子的皇冠頭飾在陽光下閃閃發光，非常美麗；德仁的笑容也很爽朗，非常令人感動。

從千葉縣松戶市來到東京的72歲男性庄司重國說，真是令人無限感慨，這是一場讓人感覺到新時代來臨的遊行，希望德仁永遠朕躬康泰。

(中央社)