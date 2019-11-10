張泰山敲出全壘打。

味全龍隊邀請澳職阿德雷德巨人隊來台，同時為龍隊首次國際交流賽，巨人隊正是龍隊打擊教練張泰山，在球員生涯待的最後球隊，10日張泰山穿上澳職巨人的球衣上陣，並在首打席敲出追平陽春炮，43歲的張泰山寶刀未老，讓現場不分球隊全嗨翻，連主播都說，「太不可思議了！」

張泰山前一日身穿味全龍球衣打擊，可惜敲出滾地球出局，不過今日「借將」到澳職巨人隊，面對自家球隊第二指名選進的高中大物投手徐若熙，敲出追平全壘打，讓全場歡聲雷動。

43歲的張泰山相隔652天再度開轟。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

張泰山敲出全壘打後，繞壘時還與龍隊球員擊掌慶祝，場邊到場為他支持的兒子更是露出興奮表情，回到巨人隊休息室，隊友也不斷和他擁抱致意，張泰山笑容不斷，如同他前日受訪時所說的，這段時間仍不停鍛鍊身體，果然即使43歲仍寶刀未老，開轟讓全場瘋狂。

而有趣的是，張泰山生涯最後打席就是在澳職，穿的也是阿德雷德隊球衣，當時戲劇性敲出滿貫砲，讓他淚灑球場、掩面哭泣。如今相隔652天再度開轟，在家鄉台灣以及老婆小孩面前，展現他的實力依舊。

(中時電子報)