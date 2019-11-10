台中天津商圈秋冬新品發表會移師東協廣場舉辦，盼藉此吸引外籍消費群。(林欣儀攝)

台中天津商圈秋冬新品發表會移師東協廣場舉辦，盼藉此吸引外籍消費群。(林欣儀攝)

搶攻秋冬新裝採購商機，台中以成衣批發著名的天津商圈10日舉辦秋冬新品發表會，首度移師東協廣場，盼吸引外籍移工、新住民，現場只見客串的模特兒接續穿著最新流行服飾、展現不同風格與特色，果真吸引不少外籍民眾圍觀，場面熱絡。

客串走秀的模特兒穿上最潮服飾，逐一在舞台上展現衣服特色，吸引不少外籍民眾拍照。天津商圈管理委員會主任委員李進祥指出，今年的春季新品發展特別選在草悟道，吸引許多本國民眾觀賞，為擴大消費群，秋冬新品發表鎖定外籍移工多的東協廣場，盼拓展多元銷售通路。

目前天津商圈成衣業者多達近300家，李進祥說，販售的衣服從0歲到99歲的應有盡有，今年秋冬服飾走向仍以韓國為主流，因每家業者產品的風格不同，產品相當多樣化。

為鼓勵民眾及店家使用行動支付，在新品發表現場也邀有搭配行動支付的店家設攤展售，民眾可以邊欣賞走秀、看到喜歡的隨時採購。李進祥說，天津商圈是中部5縣市最大的服飾批發中心，有百貨公司的品質、低廉的價格，未來將持續到東協廣場舉辦活動，達到雙邊互利互惠目的。

(中時 )