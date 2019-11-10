2019福州中國羽球公開賽今天進入決賽日，女單賽事結果攸關最新一周世界排名，4強賽越過戴資穎的日本好手奧原希望，以21比9、12比21、18比21遭到大陸好手陳雨菲逆轉勝，由於陳雨菲順利2連霸，周二公布的最新世界排名，戴資穎將重返世界第1。

這場女單決賽重演去年賽事爭冠戲碼，首局奧原希望展現勇奪個人本季首冠的氣勢，陳雨菲則是發生太多失誤，中間奧原靠著一波7比0攻勢累積雙位數領先，不過第2局陳雨菲進入狀況也找回信心，且換奧原出現較多非受迫性失誤，打出不少掛網球，因此陳雨菲追回一局。

決勝第3局，陳雨菲在1比2落後時申請傷停治療左腳底板的水泡，回到場上之後拚出11比3高潮，最多領先到7分，雖然三度被奧原把分差縮小到2分，不過最後陳雨菲還是挺過危機，收下對戰3連勝，奧原則是本季至今6度闖進決賽均鎩羽而歸。

福州站這場女單決賽，陳雨菲奪冠之後，最新一周世界排名戴資穎可以以9萬2675分重返世界第1，只待了世界球后2周的奧原9萬1586分退到第2，陳雨菲9萬零965分排第3，另一位日本好手山口茜8萬8650分第4。

(中時電子報)