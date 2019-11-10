本次活動由中國人民大學國學院、大陸清華大學國學研究院、北京大學道家研究中心指導，平潭綜合實驗區管委會主辦，兩岸國學中心、平潭網承辦。於今日11月9日北京舉行。現場邀請台灣國學大師陳鼓應、陳來現場講授，梁濤與會交流品評，並吸引三百萬網友線上關注。

平潭兩岸國學大講堂為華人國學做深刻的連結，在這壓力倍增，訊息化充斥，但精神匱乏的時代，因為平潭兩岸國學大講堂的課程，使先人們充滿智慧的生活經驗讓我們後世們領悟體會。台灣陳鼓應教授闡述莊子到尼采兩個時差以及東西方的衝擊最後在共同議題上的交匯，那就是（人生）的生命歷程。

他也提到尼采代表（此世人間世）（過程及實在）西方自然兩極化，惡性兩分法！而莊子與中國思想是自然的（天人合一）（普遍生命流行互動的境界）。但是尼采的《查拉圖斯特拉》如是說和《莊子》在形式與內容上皆有諸多共通之處1.都承接了各自文化中的神話傳統，都以預言的形式進行表達2.都保有一種歷史文化感，及富有詩意的文學情懷3.對於人的存在的談論，都是在同自然的關聯中展開的4.都多維視角，多重觀點地看待問題。教授精闢的向大家分析了獨到的哲學觀念。

最後陳鼓應教授也以《九層之台，起於累土，千里之行，始於足下》，以及人生禍福相依做為總結，勉勵在場及觀看直播的觀眾。

大陸清華大學國學研究院院長陳來先生現場分享國學課程

著名哲學家、哲學史家，大陸清華大學國學研究院院長陳來先生則是結合自己多年對孔子教育理念的研究，以《孔子的教育理念》為題，與觀眾研討孔子的“人本思想”。陳來強調：“儒家重視經典的人文教養，以君子的榜樣為學習的模範，強調成人或全人的教育理念。”

當天，中國人民大學國學院副院長、兩岸國學中心主任梁濤也參與現場交談，並與嘉賓、觀眾探討平潭在人文建設和促進兩岸文化交流的歷程和方向。

福建平潭兩岸國學中心2018年成立，堅持兩岸一家親的理念，秉承“為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平”的宗旨，以中華優秀傳統文化為依歸，為兩岸開展國學研習、國學文化傳承與發展傳播而努力。

(中時電子報)