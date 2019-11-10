蔡英文：兩岸決策機制 讓人懷疑呼籲一國兩制

蔡英文總統今天出席「守民主護台灣大聯盟」成立大會，強調台灣人很幸運有前輩堅持民主到現在，要求中年和青年人更要扛起責任，守護台灣主權，她也呼籲過去就算有不同意見，現在是重要時刻，為守衛國家和主權必須堅定站在一起。

以本土社團和獨派為主的「守民主護台灣大聯盟」今天舉行成立大會，總召黃崑虎呼籲無論老中青2020年一致票投給蔡英文總統，並讓民進黨國會過半。

由於民進黨黨內初選時期，獨派曾對蔡英文有意見，對此，蔡英文呼籲過去國內有些事情大家有不同意見，但為了守衛國家和主權，呼籲大家堅定站在一起，「這也是中國最擔心的，他們最擔心台團結，只有團結，台灣才有力量」。

她說，重要時刻我們要站在一起，要堅定意志守護主權和國家，她提到上任之初確實遇到一些困難，當時正在打基礎，但現在基礎工程完成了，要一樓一樓的蓋房子，未來她再有四年，一定會為台灣打造很漂亮的房子。

蔡英文表示，近來執政已看到成果，大家也認為這個政府真的有在做事，她列舉近來經濟成長的政績，強調台灣人如果不堅持主權、民主和自由，很多外商就不會來投資台灣，因為擔心有一天台灣製造和中國製造很難分辨，因此保護台灣主權才是現階段最重要工作，只要保護主權才能確保經濟發展。

(工商 )