南投70歲陳先生，接電話時聽不到聲音，以為手機故障，換邊才聽到聲音；經過南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬檢查，診斷為「突發性耳聾」，也就是俗稱的「耳中風」！

吳昭寬說，秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾好發期，病患會突然察覺單耳聽力喪失，部分患者還會合併暈眩！誘發原因可能和病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病等等有關；另外，如果經常熬夜、壓力過大及氣溫變化，導致血液循環較差，都可能增加發病機會。

吳昭寬指出，突發性耳聾要把握7天黃金治療時間，延遲治療可能導致聽力永久損失！發現症狀時應盡速就醫，由耳鼻喉科醫師檢查、治療，同時配合中醫、高壓氧等輔助治療縮短療程改善聽力。

吳昭寬表示，耳中風目前沒有明確的預防方法，但是保持良好生活習慣、飲食均衡、充足睡眠與運動、避免熬夜、噪音暴露與減少使用耳機，都有助於聽力保健。

(中時 )