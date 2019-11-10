火星殖民不再只是科幻電影中的議題，人類將可能真正住到火星，但如何才能克服其惡劣環境？「2019全國火星任務科學競賽」吸引全國超過70個高中隊伍參加，大夥腦力激盪、想出各種解決火星生存的辦法，有人研發火星車、有人想做火星宅，堪稱高中生創意大比拚。

這場競賽由東海大學與科博館攜手舉辦，今年邁入第4屆，科博館館長孫維新現場出題考考學生，他說，人類到火星後，人體可能進入失重狀態、血液與體液平均分配到全身，將可能導致腳變瘦、頭變大，很多問題需要克服與解決。

面臨人類將如何在火星生活，學生們運用各種科學知識與理論、搭配創意，其中，由中一中、中二中等校學生組成的「火星人」聯隊花費10多小時，以3D列印手法，並使用鎢板合金、記憶合金等材料製作出「2019火星概念1號宅」模型，其將太陽光轉換成電能，還設有野菜工房，讓人類在火星居助也能吃到地球美食。

東海大學副校長王立志表示，校內包括創藝學院、工學院、國際學院、農學院等都加入火星任務活動，並在現場以跨領域概念展示超逼真火星地質表面、幹細胞培養肉或水耕系統等實驗，讓民眾走進科博館的火星任務競賽展場中，就宛如經歷一場火星盛宴。

(中時 )