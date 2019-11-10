環台之旅20天後，韓國瑜特地回到高雄參加高雄市競選總部幹部授證大會，期勉大家讓高市八席立委全壘打。（袁庭堯攝）

韓國瑜強調，20多天環台之旅，親自與民眾面對面，讓他對「民心思變」的感受頗深。（袁庭堯攝）

高雄市競選總部幹部送上包子與粽子，祝賀韓國瑜及八名國民黨立委候選人順利高中。（袁庭堯攝）

韓國瑜呼籲各區幹部全力衝票，讓國民黨高雄市八位立委候選人全都送進國會、制衡民進黨。（袁庭堯攝）

韓國瑜呼籲各區幹部全力衝票，讓國民黨高雄市八位立委候選人全都送進國會、制衡民進黨。（袁庭堯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜10日下午回到高雄，出席高雄市競選總部幹部授證大會，他呼籲黨內幹部團結、依照各自責任區拉票，讓國民黨高雄市八席立委全壘打。議長許崑源現場大膽預告，再過一個月，韓國瑜的民調絕對大贏對手5％，大家屆時可驗證。

韓國瑜高雄市競選總部幹部授證大會，競選總部主委許崑源，顧問總團長洪俊德、後援會總會長黃啟川、競選總幹事莊啟旺等人列席，八位立委候選人除黃昭順有行程之外，徐慶煌、黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜、王齡嬌、黃韻涵等人全都到齊。韓國瑜特地提早到場，全場高喊「凍蒜」聲久久不斷。

韓國瑜說，這趟環台之旅從屏東、澎湖、台南、嘉義、雲林、南投、基隆、到桃園，20多天下來，他更瘦、更黑、更禿，但笑得更燦爛。看到許多熱情迎接他的民眾，接觸好多不同階層的人，感受到民心思變，民怨好深，好多人民過得辛苦。

韓國瑜強調，20多天來他幾乎每天想著高雄，新聞只要有高雄就會多看一下，也時常和三位副市長密切聯繫。他說，議會為了預算書大打出手，「看到國民黨議員劉德林滿臉出血時，我感覺臉都痛起來了，林義迪被過肩摔時，我的腰都酸了」。

韓國瑜呼籲，高市8個立委提名人，選票一定要集中，立委全壘打，未來對中華民國的安定至關重要，對高雄市建設也至關重要。若8位能夠當選，代表高雄民心認為一定要改變，過去給民進黨執政時間，真的不行，請他們下來再當反對黨。

執政黨內心把執政劃上等於掠奪，貪汙腐敗、派系分贓，已讓人無法忍受。例如，風力發電要2兆、前瞻8800億，這些都是子孫將來要負擔。選舉一到就開始政策買票，是違反預算法的，哪有這樣執政的？

韓國瑜再問大家，有多久沒聽到「台灣錢淹腳目」？大多數人民沒有錢、沒有信心了，慢慢喪失對未來的希望。「講話講出來嚇死人，做出來笑死人」韓國瑜酸蔡英文總統，每到一個地方，支持者反應都很冷漠，都要靠動員，就是因為對執政失望，這個非常明顯。

韓國瑜強調，執政黨執政3年半，大家已經看穿了，拜託高雄市所有好朋友，一定支持本黨8位候選人，根據責任區各自拉票，如果打出全壘打，代表基層民眾的吶喊，一定轟動全台灣、轟動華人圈。

許崑源則大酸民進黨的總統競選總部蓋的像皇宮，對比韓國瑜的全國競選總部擠在國民黨高雄小小的黨部大樓，「誰才是庶民、誰才是貴族？」許崑源批民進黨不造謠、不抹黑就不會選舉，一路壓著韓國瑜打，結果反倒讓韓國瑜越來越強壯。

許崑源說，韓國瑜過去靠貸款、付了三成訂金，發現負擔不起只好賣掉，這樣也能被說成買了一間7200萬的房子。「真金不怕火煉」許崑源強調，這次的選舉關係到中華民國的尊嚴和百姓的安全，不只韓國瑜要當選，立委也一定要過半，才有制衡力。

活動最後，韓國瑜與眾人再度合唱「現在要出征」、「中華民國頌」，唱及「千秋萬世、直到永遠」時，還激動的閉眼、高舉手中國旗，也讓現場氣氛衝到最高點。

(中時 )