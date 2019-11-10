國民黨總統參選人韓國瑜10日下午參加基督教祈福協會活動，主辦單位致贈聖經給他，並為韓戴上十字架，並由2位牧師為韓國瑜抹油祝福；韓國瑜上台致詞時特別請全場安靜，這是神的殿所，不要有任何政治語言及動作，他很感謝牧師邀請他來，讓他在紛紛擾擾的政治中，能夠得到片刻寧靜。

韓國瑜說，經過這麼多的抹黑、扭曲、造謠，在槍林彈雨中匍匐前進，甚至昂首挺胸，就因為心中有信仰。韓說了個真實故事，4位無神論的理工教授30多年前做實驗，在台北市找了8000個小孩，在袋子裡寫了中文字，讓小孩用手去摸，用科學實驗想了解有沒有特異功能、有沒有神的存在，

其中有2個小孩摸出來，紙條還刻意用簡體字來寫，不懂簡體字的台灣小孩，還是能夠寫出來。最後教授寫了「神」字，一摸看不出來，但說有閃耀的光，這就是「神」這個字。

他說，有信仰、有神的祝福是幸福的，就像他的父親一輩子無神論，活到84歲，過世前1星期跟他說這世界上有神，「這是他一生中跟我講的最後一句話」。如今社會紛紛擾擾，尤其政治層面，感謝牧師今天邀請他來，讓他心情得到片刻祥和寧靜，也希望神保佑台灣社會每個人。

(中時 )