新北市小英姐妹會今天下午在三重厚德體操活動中心舉辦成立大會，由立委余天夫人李亞萍出任總會長，蔡英文總統到場授證，現場「凍蒜」聲不斷，李亞萍致詞時提到女兒余苑綺產後確診直腸癌，忍不住潸然淚下，在台上頻頻拭淚，余天見狀也上台陪同。

新北市小英姐妹會成立大會現場民進黨不少大咖到場祝賀，包括總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、2020蔡英文總統連任新北市競總主委余天、總幹事吳秉叡等輔選要角都出席祝賀。

余天致詞時表示，2020大選，國民黨總統參選人韓國瑜支持者非常團結，希望蔡英文支持者一定要出來投票，自己參選的選區也面臨「四腳督」，形勢艱困，也希望選民支持；余天致詞後現場獻唱《咱攏坐著同隻船》，贏得滿堂彩。

余天的太太李亞萍致詞時面容顯得憔悴，談到女兒余苑綺大腸癌病情，忍不住潸然淚下，在台上頻頻拭淚，余天見狀也上台陪同。

李亞萍說，網路上有人說他們又拿女兒的病情打同情牌，她覺得很遺憾，但也選擇原諒，因為台灣需要的就是包容團結，她說，相信女兒病情一定會好，台灣也一定會好，呼籲選民力挺認真會做事的小英總統，領導台灣走向正確道路。

(中時 )