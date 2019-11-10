韋禮安9日在南京開唱，事後受訪首度談及與福茂唱片合約糾紛一事，韋禮安表示雙方原定8日首開調解庭卻破局，且離開福茂前已和老闆張耕宇來回溝通一年，對方表示「要講合約就去法院講」，還將他數落一番；針對韋禮安受訪內容，福茂10日再發聲明痛批他說謊。

福茂聲明表示：「11月8號的調解庭，雙方律師在法庭的共識是繼續調解，沒有所謂破局之說，真不知道為什麼連法院的事情這麼清楚的事情韋禮安都要說謊？ 看來是韋禮安自己不想和解把責任推給福茂！」福茂表示，雙方溝通一年多期間，韋禮安的態度一次比一次張狂，「直到最後他提出來的已經是極度不合理的條件，福茂唱片才斷然拒絕」。

最後福茂再酸：「奉勸韋禮安希望得到很高的金錢，要靠自己真正的成就和努力，不應該獅子大開口，在音樂界還有一項很重要的態度是誠實，人前一套，背後說謊攻擊，是很不道德的行為！」砲火猛烈。

福茂聲明全文如下：

1. 11月8號的調解庭 雙方律師 在法庭 的共識是繼續 調解 沒有所謂破局之說， 真不知道為什麼連法院的事情這麼清楚的事情韋禮安都要說謊？ 看來是韋禮安 自己不想和解 把責任推給福茂!

2. 如同過去 福茂唱片 之前 所說的： 從2017年開始福茂唱片 是主動在合約沒有結束之前就提出來要幫韋禮安調整 更好的條件， 韋禮安 在一年多的時間之間不斷 針對補充協議 提高條件 福茂唱片非常有耐心的一次一次和他討論， 然而韋禮安的態度是 一次比一次張狂, 直到最後他提出來的已經是 極度不合理 的條件 福茂唱片才斷然拒絕。 也是到了那個時候 同事們 才體認到 韋禮安的變化, 而說出他是 「貪婪要價 ，表裡不一 ，滿口謊言 」。所有書面的往來福茂唱片都有保留， 拿出來給任何有一點了解唱片界狀況或者不懂唱片產業的人， 只是用基本邏輯去想都會非常的驚訝，韋禮安為什麼會開出這種奇怪又不合理的條件。 當時他對公司的說法是他認為他自己是一個非常重要的歌手因此他認為他要得到如此高的預付金跟分成比例!

3. 幾乎所有福茂唱片曾經合作的歌手 在沒有合作之後大家都仍然是保持良好的關係， 從未惡言相向。 對於一個 曾經析心照顧培養的歌手, 福茂的本意完全沒有要打壓韋禮安, 但是 福茂所說的任何聲明只是要維護福茂唱片自己的名譽, 所以言詞會比較直接, 這是不得已的，但是所說的內容都是事實。 今日的新聞出來 韋禮安 又再度說謊 福茂唱片今日也只好再度在這裡 澄清事實。 也奉勸韋禮安 希望得到 很高的金錢 要靠自己真正的成就 和努力， 不應該獅子大開口 ， 在音樂界還有一項很重要的態度是誠實， 人前一套，背後說謊攻擊， 是很不道德的行為！

(中時 )