國民黨總統參選人韓國瑜10日下午受訪時，預告11日上午將對外公布副手人選，據了解，明天上午10點30分，將在高雄市競選總部舉辦記者會對外說明，綜合韓國瑜開出副手條件包括熱愛中華民國、有國際觀、能了解台灣當前發展重要需求、願意攜手開創美好台灣的未來，這位副總統搭檔應該就是國策顧問團總召張善政。

韓國瑜8日上節目自爆副手已經確定，但因此事屬於絕對機密，知情幕僚不超過3人；事後朱立倫面對媒體已堅定否認，說「相信這位即將公布的最佳搭檔，一定加分」，「虎哥」周錫瑋也說「被點到名已經很榮幸」，而江啟臣正在爭取立委連任，考量立委布局，顯然也非副手。

因此，副手人選就是前行政院長張善政。去年韓參選高雄市長，張善政多次南下獻策，並擔任政策顧問，原本張有意參選總統，幾經考慮宣布放棄後，立刻轉為支持韓國瑜，也大力協助籌組國政顧問團，一路相挺。

張善政在宏碁工作10年，2016年以無黨籍出任行政院長，是馬英九政府任內最後一位閣揆，憑藉企業界、公部門歷練，出任副總統、行政院長職務皆遊刃有餘，且是傳統精英能夠接受的人選，可與離開政壇17年、散發草根魅力的韓國瑜形成完美互補。

(中時 )