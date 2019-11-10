男星許志安與鄭秀文歷經愛情長跑與分合才終於成為夫妻，然許志安今年4月被抓包與小30歲港姐女星黃心穎秘煲不倫戀，在計程車上激吻影片流出，許志安開記者會痛哭道歉，正宮鄭秀文最終心軟選擇原諒並「回收」，小三黃心穎則是在IG貼出道歉文後完全神隱，瘋傳事後飛到美國準行當房仲避風頭，沒想到最近竟爆出她懷上許志安的小孩，赴美是為祕密養胎並準備與許志安結婚，而事情喧鬧多日，許志安夫妻還沒給出回應，反倒是黃心穎先浮出水面，在IG發聲了。

黃心穎IG貼文。(翻攝自黃心穎IG)

與許志安之間的不倫戀曝光後，黃心穎已消聲匿跡半年，而上月底網上瘋傳她懷了許志安孩子的傳聞，還傳兩人將在美國結婚，然卻沒有實際證據，雙方也都沒做出說明，直到今天，黃心穎竟然打破沉默，回歸IG貼文，不過不是針對感情事，而是她出事前拍攝的最後一部作品《牛下女高音》。

黃心穎沉默半年又在IG貼文，卻是為新戲《牛下女高音》而來，她貼出劇本照，表示這部戲歷經抽起、傳言重拍，最後決定不重拍甚至被定為台慶劇，黃心穎表示感觸良多，「除了好開心最後能夠原裝版本播出，我心裏一直最大的感覺係『我好驚』」，害怕因為自己影響到《牛》劇，怕害劇組心血白費，如今該劇播放到剩最後5集，黃心穎特地浮出水面，感謝觀眾支持，也謝謝劇組夥伴的體諒，「願大家一切安好」，而她IG的留言功能仍是關閉的狀態，也未對最近的風波做出回應。

(中時電子報)