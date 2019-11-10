韓擬設兩岸決策機制 蔡英文：讓人懷疑呼籲一國兩制

蔡英文總統(見圖)致詞呼籲過去就算有不同意見，現在是重要時刻，為守衛國家和主權必須堅定站在一起。（陳怡誠攝）

針對國民黨候選人韓國瑜國政顧問團提出要在總統府設兩岸決策機制，蔡英文總統今天表示，一個仿國統會的機制，會讓人懷疑，是否在呼應中國「一國兩制，台灣方案」 ，相信國人都會有這樣的質疑。

蔡英文今天出席守民主護台灣大聯盟成立大會，對韓國瑜表示，潛艦國造是假議題，蔡英文在接受媒體聯訪時表示，潛艦國造絕對不會是假議題，而是真實存在的議題，我們自製潛艦這件事，從蔣介石當總統時任就已開始想做了，歷屆總統也都試圖去做但並未成功。

她說，我們經過一段時間的努力，已經有設計圖，預計2024年下水，這是非常紮實的政策，也是我們努力實踐的政策，尤其在面對中國壓力和武力侵犯的可能性之下，這是一個不對稱力戰力規劃中很重要的一項。

針對韓國瑜國政顧問團擬提出仿李登輝時代國統會的定位，在總統府層級設兩岸政策決策諮詢機制，對此蔡英文表示，她尚不清楚韓的說法，但兩岸政策屬於總統職權，人民期待總統可以守護國家主權，他的兩岸立場要很清楚，仿國統會機制的作法，會讓人懷疑是否呼應中國「一國兩制台灣方案」。

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