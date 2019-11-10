基隆市碧砂漁港日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但不僅桌上垃圾沒有整理，竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市碧砂漁港日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但不僅桌上垃圾沒有整理，竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市碧砂漁港日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但不僅桌上垃圾沒有整理，竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市碧砂漁港、新北市富基漁港及桃園市竹圍漁港並列為北台灣三大魚或供銷產地，更是東北角觀光客的必去景點之一，漁港內以販賣海鮮的餐廳居多，某些美食餐廳更上過雜誌、節目，十分出名。日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏掉了，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。

假日來臨碧砂漁港邊常湧入一台一台的遊覽車，將全台各地的遊客載到港邊享用最新鮮的美食，也讓當地攤商忙的不可開交，日前就有一名旅客在港邊漁市內點選一碗海鮮蓋飯，但經點餐、入座後等超過1個小時，餐點都還沒做好，讓他沒吃到美食，就已經一肚子氣「飽」了。現場有攤商透露指出，攤位競爭激烈，常有出現一間店賣很多樣產品，在假日點單量較多的時候，會漏掉某些兼賣的餐點，導致現場常客人等待許久。

記者現場訪問民眾也紛紛表示，「桌上一堆垃圾，也都等很久都沒收拾」、「我們也是已經等半小時，但一碗魚湯都還沒煮好」、「1小時還好啦，我等過更久的」、「我點一碗飯而已也都還沒來」，也有遊客指出，自己點生魚片很快就可以拿到，也提出建議「不要點那些看起來就很冷門的料理，不然都會等很久」，不過觀光漁港官方則回應指出，現場的管理室尚未收到消費者的直接投訴，並表示，由於假日來客數多，除呼籲民眾注意安全外，還請遊客為了美食要耐心等待。

基隆市碧砂漁港日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但不僅桌上垃圾沒有整理，竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市碧砂漁港日前經網友爆料，在港內的一間餐廳，點了一碗海鮮蓋飯，但不僅桌上垃圾沒有整理，竟等超過一個小時都吃不到，向店家詢問之下才知道餐點遭漏，讓他十分憤怒，更拍下現場的照片、上網開罵。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )